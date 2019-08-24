Kim Jong'dan korkutan hamle! Aynı anda ateşledi Güney Kore, Kuzey Kore'nin Japon Denizi'ne iki tanımlamayan füze atışı gerçekleştirdiğini iddia etti.

Yonhap haber ajasının haberine göre, Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, Kuzey Kore'nin 'tanımlanamayan birden fazla füze' ateşlediğini bildirdi. Habere göre Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Ordumuz ilave atışlara karşı durumu izliyor ve teyakkuz halini sürdürüyor" ifadeleri yer aldı. Kuzey Kore'nin son füze atışlarının, geçtiğimiz aylarda meydana gelen kısa menzilli balistik füze denemelerinin bir parçası olduğu düşünülüyor.

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