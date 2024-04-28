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Gündem Kim bilir perde arkasında ne dolaplar var! Sosyete kasabı Nusret'in mekanına şok saldırı
Gündem

Kim bilir perde arkasında ne dolaplar var! Sosyete kasabı Nusret'in mekanına şok saldırı

Yeniakit Publisher
2024-04-28 17:12:00 - 2024-04-28 17:22:18

Sosyete kasabı Nusret'in İstanbul Etiler'deki şubesine silahlı saldırı düzenlendi.

Olay, saat 02.00 sıralarında Beşiktaş Etiler Nispetiye Caddesi üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre gece saatlerinde motosikletle gelen kasklı iki saldırgandan biri, Nusret isimli et restoranına ateş açtı. Ancak kurşun restorana değil yanında bulunan bir bankaya isabet etti. Olay esnasında devriye gezen Beşiktaş polisi, araçla hemen motosikletli saldırganın peşine takıldı.

O esnada polis, “dur” ihtarına uymayan saldırganın peşinden birkaç el ateş açtı. Ardından saldırganlar kaçarak izlerini kaybettirdi. Polis ekipleri saldırganları yakalamak çalışma başlattı.

Geçen ay da saldırmışlardı!

Öte yandan geçtiğimiz 21 Mart Perşembe günü saat 05.00 sıralarında da Nusret isimli et restoranına motosikletle gelen kasklı 2 saldırgan tarafından silahlı saldırı düzenlenmişti.

Saldırıya yönelik soruşturmada Y.Y. ve O.Y. Antalya’da, H.A.K. ve U.K. Eyüpsultan’da, M.A.Y. Beylikdüzü’nde olmak üzere İstanbul ve Antalya’da toplam 5 şüpheli yakalanmıştı.
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Art arda yapılan saldırıların arkasında ne olduğu henüz bilinmiyor.

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