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Kadın - Aile Kilo aldıran tarifler- Bebek
Kadın - Aile

Kilo aldıran tarifler- Bebek

Doğumdan sonraki ilk altı ay bebekler için hayati bir önem taşır.

Yeniakit Publisher
2021-12-07 14:34:00 - 2021-12-07 16:38:46
Kilo aldıran tarifler- Bebek

Bu  çorba tarifi +6 Ay ve üstü bebekler içindir. Şimdiden afiyet olsun.

Bebek Sebze Çorbası Tarifi

Malzemeler

  • 2 yemek kaşığı ayçiçek yağı
  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 1 adet kuru soğan
  • 6 diş sarımsak
  • ½ (yarım) sap pırasa
  • 1 adet orta boy havuç
  • 1 adet orta boy kabak
  • 1 dal karnabahar
  • 1 dal brokoli
  • 700 g kıyma
  • 5 yemek kaşığı yoğurt (tam yağlı)
  • 4 yemek kaşığı tam buğday unu
  • 7 su bardağı içme suyu

Bebek Sebze Çorbası (+6 Ay) Nasıl Yapılır?

Tüm sebzeleri yıkayıp doğrayalım. Bir tencereye yağları, soğanı ve sarımsakları alalım. Hafif yumuşayana kadar karıştıralım. Ardından içerisine kıymayı koyalım. Kıyma iyice piştikten sonra sebzeleri ilave edelim ve yumuşamalarının ardından 6 bardak suyu ekleyelim. Bu esnada ayrı bir kapta yoğurt, un ve kalan bir bardak suyu çırpma teli ile karıştıralım. Karıştırırken tencerede pişen kıymalı sebze suyundan da kepçe ile alıp ekleyelim, ılık sıcaklığa gelince tenceredeki çorbaya hazırladığımız terbiyeyi ilave edelim. Çorbayı iyice kaynatalım. Tüm besinler piştikten sonra ocağı kapayalım ve blenderdan geçirelim. 

Bebeklere kilo aldıran yiyecekler nelerdir?

  • Avokado
  • Hurma
  • Ceviz
  • Yoğurt
  • Mu
  • Tatlı Patate
  • Yumurta
  • Pekmez

 

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