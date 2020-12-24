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Aktüel Kilis'te taksi şoförlerinin cep telefonlarını gasbeden şüpheli yakalandı
Aktüel

Kilis'te taksi şoförlerinin cep telefonlarını gasbeden şüpheli yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-12-24 14:38:33 -
Kilis'te taksi şoförlerinin cep telefonlarını gasbeden şüpheli yakalandı

KİLİS (AA) - Kilis'in Elbeyli ilçesinde iki taksi şoförünün cep telefonlarını gasbettiği gerekçesiyle bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) farklı tarihlerde iki taksi şoförünün cep telefonlarını gasbeden şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, kimliğini tespit ettikleri yabancı uyruklu M.A'yı saklandığı metruk binada yakaladı.

Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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