Kilis'te sahte deterjan operasyonu: 3 gözaltı
Ekiplerce 15 ton sahte bulaşık deterjanı ele geçirildi
KİLİS (AA) - Kilis'te düzenlenen operasyonda 15 ton sahte bulaşık deterjanı ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.
Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Beşevler Mahallesi'ndeki taklit temizlik malzemeleri üretilen işletmeye operasyon düzenledi.
Adreste yapılan aramada 15 ton sahte bulaşık deterjanı, 3 deterjan dolum makinesi, 5 tonluk 6 tank, 120 bin sahte etiket ve 57 bin boş şişe ele geçirildi.
Ekipler, 3 şüpheliyi gözaltına aldı.
Zanlılar, jandarmadaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.