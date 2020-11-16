  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Kilis'te motosikletten düşen iki kişi traktörün altında kaldı: 1 ölü, 1 yaralı
Aktüel

Kilis'te motosikletten düşen iki kişi traktörün altında kaldı: 1 ölü, 1 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-11-16 11:53:15 -
Kilis'te motosikletten düşen iki kişi traktörün altında kaldı: 1 ölü, 1 yaralı

KİLİS (AA) - Kilis'te motosikletten düşen ve arkadan gelen seyir halindeki traktörün altında kalan iki kişiden biri öldü, diğeri yaralandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Bilali Habeş Mahallesi'nde E.A'nın kullandığı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Motosikletten düşen M.M.A. (11) ve H.A. (39), o sırada arkadan gelen M.Ç. idaresindeki 79 DF 711 plakalı traktörün altında kalarak yaralandı.

112 Acil Sağlık ekiplerince Kilis Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan M.M.A, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili sürücüler gözaltına alındı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Abdullah Ağar görüntüleri paylaştı! Solo Türk akıllarını aldı
Gündem

Abdullah Ağar görüntüleri paylaştı! Solo Türk akıllarını aldı

İstanbul Park'ta Formula 1 yarışına Solo Türk damga vurdu. Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar görüntüleri sosyal medyadan paylaştı...
CHP'den ayrılan Mustafa Sarıgül cephesinde sıcak gelişme
Gündem

CHP'den ayrılan Mustafa Sarıgül cephesinde sıcak gelişme

CHP'den ayrılan Mustafa Sarıgül cephesinde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarıgül partinin kuruluş tarihini 4 Ocak 2021'den 20 Aralık'a çekti. ..
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Artık tahammülümüz kalmadı
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Artık tahammülümüz kalmadı

KKTC'nin 37'nci Kuruluş Yıl Dönümü Törenlerinde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Garantör ülke olarak bizim de KKTC'nin de, diplomasi oyunlar..
Satılık 2014 Model Renault Fluence
Satılık 2014 Model Renault Fluence

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay