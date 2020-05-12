  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Kilis'te bir mezra karantinaya alındı

Yeniakit Publisher
2020-05-12 14:41:51 -
Kilis'te bir mezra karantinaya alındı

KİLİS (AA) - Kilis'in Musabeyli ilçesinde bir mezra, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamada, Fericek Köyü Tatgemriği Mezrası'nda bir vatandaşın Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıktığı belirtildi.

Söz konusu vatandaşın mezrada birçok kişiyle temas halinde olduğunun belirlendiği aktarılan açıklamada, "Fericek köyüne bağlı Tatgemriği mezrasında yaşayanların neredeyse tamamının koronavirüslü hastayla temas öyküsü bulunduğu tespit edildiğinden 26 Mayıs'a kadar mezraya giriş-çıkışların yasaklanmasına karar verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, vatandaşların tüm ihtiyaçlarının kaymakamlık bünyesinde oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu personeli tarafından karşılanacağı aktarıldı.

Mezranın giriş çıkışları, özel kıyafetli jandarma ekiplerince kontrol altına alınırken, bölgeye sadece köy koruyucuları nezaretinde ekmek dağıtan araçların girişine izin veriliyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Fiat Fiorino
Satılık 2016 model Fiat Fiorino

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı