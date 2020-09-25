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Gündem Kilis’te askeri araç devrildi 5’i asker 16 kişi yaralandı
Gündem

Kilis’te askeri araç devrildi 5’i asker 16 kişi yaralandı

Kilis’te sınır hattında görev yapan askerler, yasa dışı yollardan Türkiye'ye giren bir grup Suriyeli düzensiz göçmeni yakaladı.

Yeniakit Publisher
2020-09-25 11:06:00 -
Kilis’te askeri araç devrildi 5’i asker 16 kişi yaralandı

Düzensiz göçmenleri Demirışık Hudut Karakolu'na götüren askeri aracın yolda devrilmesi sonucu 5'i asker 16 kişi yaralandı. 112 Acil Sağlık ekiplerince Kilis Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. 5'inci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osman ile Kilis 1'inci Hudut Alay Komutanı Piyade Kıdemli Albay Soner Oruç da olay yerine giderek incelemelerde bulundu.

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