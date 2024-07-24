Kilis’te açılan kurslardan 15 bin kişi faydalanıyor

Yaklaşık 60 kurs ve atölyede çalışmalar yaptıklarını anlatan Kaplan, şunları kaydetti: “Bu kurslar el sanatları, sportif ve sanatsal kurslardan oluşuyor. Mümkün olduğu kadar alanında uzman eğitmenlerimiz ile yaklaşık 15 bin 100 civarında kayıtlı gençlik merkezi üyemize, gençlerimize çok ciddi bir hizmet vermekteyiz. Gençlik merkezimizin yanında genç ofislerimizde de kurslar açıyoruz. Merkezimizin farklı bir özelliği de Avrupa Birliği projeleri başta Erasmus olmak üzere şu ana kadar 10 projemiz kabul edildi. Bu konuda gençlik merkezleri içerisinde Türkiye’de bir numarayız. Bu projelerle gerek ulusal gerekse uluslararası alandaki birçok çalışmayı merkezimizdeki gençlerimiz ile yürütüyoruz.”

Üniversite ve lise hazırlık kursları açtıklarını da belirten Kaplan, “Açılan hazırlık kurslarına katılarak sınavlara hazırlanan, fen liselerini ve üniversite kazanan öğrencilerimiz var. Yeni dönemde de öğrencilerimizi bu kurslarımıza bekliyoruz” diye konuştu.