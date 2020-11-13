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Aktüel Kilis'te 5 düzensiz göçmen yakalandı
Aktüel

Kilis'te 5 düzensiz göçmen yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-11-13 11:22:58 -
Kilis'te 5 düzensiz göçmen yakalandı

KİLİS (AA) - Kilis'te yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 5 düzensiz göçmen yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentte göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda, Oylum Mahallesi'nde polis ekipleri tarafından durdurulan bir araçta, ülkeye kaçak yollarla girdiği belirlenen yabancı uyruklu 1'i çocuk 5 kişi yakalandı.

Düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Araç sürücüsü A.H. gözaltına alındı.

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