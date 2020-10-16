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Aktüel Kilis'te 3 bin 600 kilogram potasyum nitrat ele geçirildi
Aktüel

Kilis'te 3 bin 600 kilogram potasyum nitrat ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2020-10-16 11:57:25 -
Kilis'te 3 bin 600 kilogram potasyum nitrat ele geçirildi

KİLİS (AA) - Kilis'te, organomineral gübre yüklü olduğu beyan edilen bir tırda 3 bin 600 kilogram potasyum nitrat ele geçirildi.

Çobanbey Gümrük Müdürlüğü gümrük muhafaza ekipleri, Türkiye'den Suriye'ye gitmek için gümrük sahasına gelen bir tırda şüphe üzerine arama yaptı.

İhracat beyannamesinde organomineral gübre yüklü olduğu bildirilen tırda, 25 kilogramlık çuvallar halinde toplam 3 bin 600 kilogram potasyum nitrat bulundu.

Gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

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