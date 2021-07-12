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Gündem

Kilisede oynayan şüpheliler hakkında karar verildi

İstanbul’un Kadıköy ilçesinde kilise duvarının üzerine çıkıp oynayan şüpheliler hakkında karar verildi.

Yeniakit Publisher
2021-07-12 11:16:00 - 2021-07-12 11:22:49
Kilisede oynayan şüpheliler hakkında karar verildi

Kadıköy'de kilise duvarının üzerine çıkarak müzik eşliğinde oynadığı iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, bir grubun Kadıköy Surp Takavor Kilisesi'nin duvarının üstüne çıkarak müzik eşliğinde oynamasına ilişkin soruşturma başlattı.

Savcılık, soruşturma kapsamında, kimliğini tespit ettiği şüphelilerin yakalanmasına yönelik emniyet güçlerine talimat verdi.

Polis ekipleri yaptıkları çalışmada, kilise duvarının üstüne çıkarak oynadığı iddia edilen 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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