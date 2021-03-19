Kilis'e Suriye'den atılan roketler saplandığı topraktan çıkarıldı

Edinilen bilgiye göre, 20.55 sıralarında Suriye'den atılan 2 roket Kilis kent merkezindeki Albay İbrahim Karaoğlanoğlu Mahallesi'ndeki iki ayrı boş araziye düştü. Roketlerin düştüğü bölge polis ekipleri tarafından kordon altına alındı. Kilis Valisi Recep Soytürk ile İl Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Toprağa saplanan roketler bomba imha uzmanları tarafından kepçe yardımıyla çıkarıldı.

Kilis Valiliğinden yapılan açıklamada, “18 Mart 2021 tarihinde 20.55 sıralarında Kilis Merkez'e Suriye'den (PYD Bölgesi) atıldığı değerlendirilen iki adet roket düşmüş ancak patlamamıştır. Olayla ilgili herhangi bir yaralanma ve maddi hasar meydana gelmemiştir” denildi.