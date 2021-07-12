  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Altının kilogram fiyatı düştü
Kırkpınar'da Ali Gürbüz'e kaybeden İsmail Koç'tan açıklama
Kilise duvarında dans eden şahıslarla ilgili sıcak gelişme
Başkentte peş peşe operasyonlar: Çok sayıda gözaltı
Gündem Kilise duvarında dans eden şahıslarla ilgili sıcak gelişme
Gündem

Kilise duvarında dans eden şahıslarla ilgili sıcak gelişme

Kadıköy'de müzik yasağını protesto etmek amacıyla alkol alıp kilise duvarının üzerinde dans ederek taşkınlık çıkaran 3 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Yeniakit Publisher
2021-07-12 16:19:00 - 2021-07-12 16:20:03
Kilise duvarında dans eden şahıslarla ilgili sıcak gelişme

Kadıköy Surp Takavor Kilisesi’nin giriş kapısındaki duvarın üzerinde dans eden 3 şüpheli polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kilise duvarında dans ettiler

Kadıköy Surp Takavor Kilisesi’nin giriş kapısındaki duvarın üzerine çıkan 3 kişinin müzik eşliğinde dans ettiği görüntüler sosyal medyada tepki çekmişti. Konuya ilişkin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

3 şüpheli adliyeye sevk edildi

Soruşturma kapsamında 3 kişi gözaltına alındı. Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay