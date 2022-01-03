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Ekonomi Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan'dan yüzde 120'lik müthiş zam! Personel bayram ediyor
Ekonomi

Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan'dan yüzde 120'lik müthiş zam! Personel bayram ediyor

AK Partili Servet Ramazan'ın başkanlığını yaptığı Kilis Belediye, memur olarak çalışan personelin Sosyal Denge Tazminatı sözleşmesini en üst limit olan yüzde 120 üzerinde imzalandığını söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-01-03 17:24:00 -
Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan'dan yüzde 120'lik müthiş zam! Personel bayram ediyor

Bem-Bir-Sen Kilis Temsilcisi Abdurrahman Datoğlu ile Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan tarafından Sosyal Denge Tazminatı (SDS) sözleşmesi en üst limit olan yüzde 120 üzerinde imzalandı.

"Hayırlı olmasını diliyorum"

Belediye Başkanı Ramazan, "Bem-Bir-Sen ile 1 ocak 2022 ile 31 Aralık 2023 tarihleri arasında yürürlükte olacak Sosyal Denge Tazminatı sözleşmesini en üst limit olan yüzde 120 üzerinden imzaladık. Memurlarımızın her zaman yanında olmaya devam edeceğiz. Sözleşmenin tüm memurlarımıza hayırlı olmasını diliyorum" ifadesini kullandı.

Sözleşmenin imzalanmasında Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Tohumcu'da hazır bulundu.

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