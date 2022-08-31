Kılıçdaroğlu'nun skandal vaadi sonrası Ümit Özdağ küplere bindi: Fethullah Gülen'i de AYM başkanı yap

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu programları kapsamında Samsun'a gitti. Çarşamba ilçesindeki TEKNOFEST'i ziyaret eden Kılıçdaroğlu, ilk kez bu etkinliğe katıldı. Daha sonra parti grup toplantısına geçen Kılıçdaroğlu, çıkışta KHK'lı bir vatandaşla ayak üstü sohbet etti.

Kılıçdaroğlu'ndan skandal vaat: Hepsini görevlerine iade edeceğiz

KHK'lı bir kadının "Siz göreve geldiğinizde bize nasıl bir çözüm üreteceksiniz?" sorusuna yanıt veren Kılıçdaroğlu, "Az önce televizyonların olduğu yerde söyledim. KHK'lıların tamamını görevlerine iade edeceğiz. Bir arkadaşımız sadece bu işle ilgileniyor" ifadelerini kullandı.

Ümit Özdağ: Gülen'i de AYM başkanı yapın

Kılıçdaroğlu'nun bu söylemine Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'dan çok sert tepki geldi. Kılıçdaroğlu'nun videosunu alıntılayan Özdağ, sosyal medya üzerinden "Fetullah Gülen'i de Anayasa Mahkemesi başkanı, Zekeriya Öz'ü Yargıtay başsavcısı yapın. Bu politika Türkiye Cumhuriyeti devletine ihanettir." paylaşımı yaptı.