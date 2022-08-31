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Siyaset Kılıçdaroğlu'nun skandal vaadi sonrası Ümit Özdağ küplere bindi: Fethullah Gülen'i de AYM başkanı yap
Siyaset

Kılıçdaroğlu'nun skandal vaadi sonrası Ümit Özdağ küplere bindi: Fethullah Gülen'i de AYM başkanı yap

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun "KHK'lılar görevlerine iade edilecek" şeklindeki açıklamasına adeta ateş püskürdü. Sosyal medya hesabından Kılıçdaroğlu'na tepki gösteren Ümit Özdağ, "Bu politika Türkiye Cumhuriyeti devletine ihanettir" dedi.

Yeniakit Publisher
2022-08-31 23:09:00 - 2022-08-31 23:09:28

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu programları kapsamında Samsun'a gitti. Çarşamba ilçesindeki TEKNOFEST'i ziyaret eden Kılıçdaroğlu, ilk kez bu etkinliğe katıldı. Daha sonra parti grup toplantısına geçen Kılıçdaroğlu, çıkışta KHK'lı bir vatandaşla ayak üstü sohbet etti.

Kılıçdaroğlu'ndan skandal vaat: Hepsini görevlerine iade edeceğiz

KHK'lı bir kadının "Siz göreve geldiğinizde bize nasıl bir çözüm üreteceksiniz?" sorusuna yanıt veren Kılıçdaroğlu, "Az önce televizyonların olduğu yerde söyledim. KHK'lıların tamamını görevlerine iade edeceğiz. Bir arkadaşımız sadece bu işle ilgileniyor" ifadelerini kullandı.

Ümit Özdağ: Gülen'i de AYM başkanı yapın

Kılıçdaroğlu'nun bu söylemine Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'dan çok sert tepki geldi. Kılıçdaroğlu'nun videosunu alıntılayan Özdağ, sosyal medya üzerinden "Fetullah Gülen'i de Anayasa Mahkemesi başkanı, Zekeriya Öz'ü Yargıtay başsavcısı yapın. Bu politika Türkiye Cumhuriyeti devletine ihanettir." paylaşımı yaptı.

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