Kılıçdaroğlu’nun sekreteri gazetecileri neredeyse dövecekti

Dün HDP destekli 6’lı masanın hazırladığı ‘Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem Anayasa Değişikliği’ öneri toplantısında skandal bir olay yaşandı. Kılıçdaroğlu’nun sekreteri gazetecilerle tartışıp nezaket sınırlarını aştığı iddia edildi.

Millet İttifakı 9. toplantısını Ankara'da gerçekleştirdi. Halen Cumhurbaşkanı adayını belirleyemeyen ittifak, dün Ankara Bilkent Otel'de bir araya geldi.

Adaylık konusunda kafaları karışık olan 6 lider, 'Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem Anayasa Değişikliği Önerisi'ni kamuoyuna sundu.

Gödek'e sert tepki

CHP'nin 12. Kat Genel Başkan Sekreteri Derya Gödek'in skandal bir olaya imza attığı öğrenildi.

Gödek, elinde telefonla arka sıralardan kalkarak koşar adımlarla basın bölümüne geçti. Çekim yapamayan gazeteciler Gödek'i uyardı. Gödek'in ise gazetecilere nezaketsiz bir şekilde yanıt verdiği iddia edildi.

"Ben bu altılı masanın kurucusu Kemal Kılıçdaroğlunun Özel Kalemiyim size mi soracağım, nerede duracağımı" diye çıkışan Gödek ile gazeteciler arasında kısa süreli gerginlik yaşandı.

FETÖ'cü Altaylı'nın torpili ile yükseldi

Derya Gödek, CHP'nin New York'ta ikamet eden genel başkan danışmanı Rasim Bölücek'in sekreterliğinden CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun sekreterliğine yükselerek göreve gelmişti. Bilindiği üzere Rasim Bölücek yakın dostu olan FETÖ'den tutuklu Enver Altaylı ile 1159 kez telefonla görüşmüştü.

FETÖ/PDY üyeliği' ile 'siyasi ve askeri casusluk' suçlarından 23 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılan ve cezaevinde bulunan eski MİT'çi Enver Altaylı, 19 Ağustos'ta Necip Hablemitoğlu suikastı soruşturması kapsamında da tutuklanmıştı.

Kaynak: Sabah