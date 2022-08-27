Kılıçdaroğlu’nun mahkemeyi tehdit etmesine tepki

CHP Lideri, “Hukuka, adalete ihanet etmeyin; sanatçıyı hemen serbest bırakın!” diyerek hâkim ve savcılara talimat vermeye kalktı.

Kimse talimat veremez

Kılıçdaroğlu’na cevap veren Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, şunları ifade etti: “İHL’lilere iftira atana, kin, nefret ve ayrımcılık diliyle hitap edene sahip çıkarak mı CHP İHL’liler ile helalleşecek? Hakimleri ve savcılara tehdidi, hakareti ve onları hedef göstermeyi alışkanlık haline getiren Kılıçdaroğlu’nu bir kez daha kınıyorum. Kimse, hakim ve savcılara, emir ve talimat veremez, tavsiye ve telkinde bulunamaz, onları hedef gösteremez.” İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da, tepkisini şöyle aktardı: “Aylardır sivil itaatsizlik çağrısı yapıyor. Derdi, seçim ve demokrasi değil, kaos ve anarşizm. Kılıçdaroğlu’nun ‘helalleşme’ foyası, samimiyetsizliği, son 24 saatte zirve oldu. Tek derdi: Yeni vesayet, eski Türkiye. Ellerine verilen ABD-FETÖ reçetesi uygulanıyor.”

Millet cevabını verecek

Akit’e konuşan AK Parti Grup Başkanvekili ve Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç ise, şunları dile getirdi: “İmam Hatiplerimize yönelik hakarete ve aşağılamaya karşı tepki göstermek yerine ‘sanatçı’ güzellemesi yapması, helalleşme tiyatrosunun aldatmacadan ibaret olduğunu bir kez daha gözler önüne sermiştir. Bağımsız ve tarafsız yargı mensuplarımıza talimat vermeye kalkması siyaseten fecaattir. Masa ortaklarını da milletimizin takdirine havale ediyorum. Milletimiz, kendi inancına ve değerlerine hakaret edene de onlara kol kanat gerenlere de bugüne kadar hak ettikleri cevabı vermiş bundan sonra da verecektir.”

Tehditle yönetim olmaz

AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu da, şunları söyledi: “Gülşen’in yapmış olduğu hata ne kadar büyükse Kılıçdaroğlu’nun da hâkim ve savcılara talimat verir gibi ifadeler kullanması o kadar büyük bir hatadır. Bu ülkede hukuk işliyor. Hukuk’a güvenip ona göre hareket edilmelidir. Kılıçdaroğlu istediğinde valileri, bürokratları tehdit edecek, hâkim ve savcılara talimat verecek. Böyle bir devlet yönetimi, bir muhalefet olmaz. İktidarı yönetmeye talip bir kişi böyle bir üslupla konuşamaz. Devlet yönetimi tehditle olmaz. Devletin adabı, üslubu vardır. Yanlışı eleştir, doğru yolu göster ama bunun ötesine geçmek olmaz. Yargı gereğini yapmıştır.”