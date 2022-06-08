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Siyaset Kemal Kılıçdaroğlu'nun eski başdanışmanına 6 yıl 3 ay hapis cezası
Siyaset

Kemal Kılıçdaroğlu'nun eski başdanışmanına 6 yıl 3 ay hapis cezası

FETÖ'nün İstanbul Üniversitesi yapılanmasına ilişkin davada, Yargıtay'ıın bozma kararıyla yeniden yargılanan Kılıçdaroğlu'nun eski başdanışmanı Gürsul hakkında, 'Silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Yeniakit Publisher
2022-06-08 13:26:00 - 2022-06-08 13:30:01
Kemal Kılıçdaroğlu'nun eski başdanışmanına 6 yıl 3 ay hapis cezası

İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesinde yapılan duruşmaya, tutuksuz sanık Fatih Gürsul avukatlarıyla birlikte katıldı.

Duruşmada savunma yapan Fatih Gürsul, "Savcının mütalaasında istediği suçların dayanağı bilirkişi raporudur. Yaklaşık 5 yıldır söylüyorum, 2015 yılında sıfır olarak aldığım telefonda, 2014 yılında Bylock kullanıldığı söyleniyor. Benim telefonu sıfır aldığıma dair fatura var. Raporda faturaya bile değinilmemiş. Ben İOS telefon kullanırım. Ama raporda android kullandığım yönünde iddialar var. Bilirkişi raporu kendiyle de çelişmektedir. Ben bilirkişinin adil ve bağımsız olarak rapor hazırladığına inanmıyorum. Bilirkişi raporunun bu kadar çelişkili olmasını da sizlerin takdirine bırakıyorum. Beraatımı talep ediyorum. Mahkemeniz aksi takdirde ise yeniden rapor alınmasını istiyorum" dedi.

Gürsul'a 6 yıl 3 ay hapis cezası

Mahkeme, Fatih Gürsul hakkında, 'Silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına karar verdi. Cezanın geleceği üzerindeki etkisini göz önüne alah mahkeme, 6 yıl 3 ay hapis cezasına indirdi. Gürsul'un yurt dışı çıkış yasağı ise kaldırıldı.

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Yorumlar

Rabia Zafer

KEMAL KILIÇARTIĞI 'NA, NE ZAMAN SIRA GELECEK?

xxxxx

ünal çeviköz NE ZAMAN CEZASI verilecek. Bekliyoruz ölmeden önce görürüz inşAllah.
TÜM YORUMLARA GİT
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