Kılıçdaroğlu'nu protesto eden partili disipline sevk edildi

CHP Ankara Keçiören İlçe Teşkilatı üyesi Abbas Canyurt, CHP Genel Merkezi önünde evinden getirdiği koltuğa oturtarak Kemal Kılıçdaroğlu'nu protesto etmesinin ardından disipline sevk edildi.

CHP Ankara Keçiören İlçe Teşkilatı üyesi Abbas Canyurt, evinden getirdiği koltukla CHP Genel Merkezi önünde oturarak eylem yapmıştı. CHP'de yönetimin değişmesi için böyle bir eylem yapma gereği duyduğunu söyleyen Abbas Canyurt, partideki koltuk sevdasına dikkat çekmeyi amaçladığını belirtmişti.

Bu eylemin ardından CHP Ankara İl Başkanlığı Disiplin Kurulu, Canyurt hakkında işlem başlatarak, 'kesin çıkarma' talebiyle Canyurt’un savunmasını istedi.