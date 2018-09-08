Kılıçdaroğlu'nu aratmadı! Gürsel Tekin'den İstanbul açıklaması
CHP'li Gürsel Tekin 2019 Mart genel seçimlerinde İstanbul adayı olması halinde seçimi yüzde yüz kazanacaklarını söyledi.08 Eylül 2018 Cumartesi 16:00
CHP'li Gürsel Tekin verdiği bir röportajda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu aratmadı. yerel seçimler için iddialı konuşan Tekin, 'CHP'nin ve şahsınızda İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni kazanma şansınızı nasıl görüyorsunuz?' sorusuna, 'Yüzde yüz. Neden böyle diyorum, tabi her siyasetçi iddialı konuşur ama ben bütün hesaplarımı ve kitaplarımı yaptım.' diyerek cevap verdi.
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