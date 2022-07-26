Kılıçdaroğlu'ndan skandal sözler: En büyük arzum Demirtaş'ın bırakılması

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, terör destekçisi Selahattin Demirtaş'ın derhal serbest bırakılması gerektiğini söyledi.

Demirtaş'ın "PKK'nın Türkiye'ye karşı silahları tümden susturmasını bırakmasını isterim, HDP, PKK'nin uzantısı, sözcüsü ya da destekçisi değildir" açıklamasına da değinen Kılıçdaroğlu, "Söyledikleri son derece önemli. Şöyle söyleyebilirim; Demirtaş haksız yere tutuklu, siyasi bir tutuklu. Bir an önce serbest kalması benim en büyük arzum. Bu arada sadece o değil Osman Kavala da bir an önce serbest kalmalı. Haklarındaki serbest kalmalarına dair yargı kararlarının uygulanması gerekiyor" dedi.

Kılıçdaroğlu, Demirtaş'ın sözlerinin HDP'nin Türkiye partisi olması yönünde iyi bir adım olduğunu da sözlerine ekledi.