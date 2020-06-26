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Aktüel

Kılıçdaroğlu'ndan Pençe-Kaplan Operasyonu şehidine başsağlığı mesajı:

Yeniakit Publisher
2020-06-26 21:21:11 -
Kılıçdaroğlu'ndan Pençe-Kaplan Operasyonu şehidine başsağlığı mesajı:

ANKARA (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Pençe-Kaplan Operasyonu'nda şehit düşen Piyade Teğmen Yunus Gül için taziye mesajı paylaştı.

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-Kaplan Operasyonu'nda, teröristlerle girilen çatışma sonucu şehit olan Piyade Teğmen Yunus Gül'e Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı ve sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." ifadesini kullandı.

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