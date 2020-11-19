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Aktüel Kılıçdaroğlu'ndan, Pençe Harekatı bölgesinde şehit olan askerler için taziye mesajı
Aktüel

Kılıçdaroğlu'ndan, Pençe Harekatı bölgesinde şehit olan askerler için taziye mesajı

Yeniakit Publisher
2020-11-19 09:05:45 -
Kılıçdaroğlu'ndan, Pençe Harekatı bölgesinde şehit olan askerler için taziye mesajı

ANKARA (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Irak'ın kuzeyindeki Pençe Harekatı bölgesinde meydana gelen araç kazasında şehit olan 2 asker için taziye mesajı yayımladı.

Twitter adresinden yaptığı paylaşımda, operasyon bölgesinde meydana gelen araç kazasında şehit olan askerlere Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır, yaralanan askere de acil şifalar dileğinde bulunan Kılıçdaroğlu, "Milletimizin başı sağ olsun." ifadesini kullandı.


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