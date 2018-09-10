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Kılıçdaroğlu'ndan CHP'li vekile yeni görev

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Balıkesir ve Zonguldak’ta yürütülecek çalışmalar için CHP Balıkesir Milletvekili ve Genel Başkan Başdanışmanı Ahmet Akın’ı heyet başkanı olarak görevlendirdi.

10 Eylül 2018 Pazartesi 11:26
Kılıçdaroğlu'ndan CHP'li vekile yeni görev

Derin bir ekonomik kriz yaşayan Türkiye’de, ekonomik ve siyasal krizden çıkış arayan CHP, önceki ay başlattığı çözüm yollarını içeren çalışmayı sürdürüyor. Türkiye’nin ağır bir ekonomik krizden geçtiğini değerlendiren parti yönetimi bu konuda hazırladığı çalışma programı kapsamında 81 ilde, sivil toplum, meslek, işçi-işveren örgütleri ile toplantı yapacak. CHP Genel Merkezi, Balıkesir ve Zonguldak’ta yapılacak çalışmalar için Balıkesir Milletvekili ve Genel Başkan Başdanışmanı Ahmet Akın’ı heyet başkanı olarak görevlendirdi.

CHP’li Ahmet Akın yaptığı açıklamada, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun ekonomik krize 13 maddelik çözüm önerisini sivil toplum, meslek, işçi-işveren örgütlerine anlatacaklarını, krizden en çok etkilenen bu kesimlerin de görüş ve önerilerini raporlayarak Genel Başkan Kılıçdaroğlu’na sunacaklarını bildirdi.

Akın şunları söyledi:

“Devlette liyakat, hukukun üstünlüğü ve güvenliği, Merkez Bankası’nın bağımsızlığı, akılcı bir sıcak para yönetimi, dolarla yapılan ihalelerin Türk Lirası’na çevrilmesi, Kamu İhale Yasası’nın değiştirilmesi, Sayıştay’ın uluslararası standartlara dönüştürülmesi, bütçe dışı fonların kaldırılması, daha sağlıklı bir dış politika, kontrolsüz borçlanmadan vazgeçilmesi, vergi politikasının değiştirilmesi, üretimi önceleyen politika ve israf ekonomisinin ortadan kaldırılması olarak sıraladığımız 13 maddelik çözüm önerilerimizin başlıkları. Türkiye’nin bugün yaşadığı ekonomik krizin tek sorumlusu AKP ve uyguladığı politikalardır. Yaşadığımız sadece bir ekonomik kriz değil. İşten çıkarmalar yaygınlaşıyor. Çiftçi, esnaf, emekli zor günlerden geçiyor. Yoksulluk açlığa dönüşüyor. Bu toplumsal bir krize yol açacak kadar Türkiye tarihinde yaşanmamış bir ekonomik krizdir. Çözüm önerilerimize kulak tıkamak, felakete koşar adım gitmekten başka bir şey değildir.”

Haber Tarihi: 10 Eylül 2018 Pazartesi 11:26
  1. Zonguldak
  2. Balıkesir
  3. Kemal Kılıçdaroğlu
  4. CHP Genel Başkanı
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  6. CHP Milletvekili
  7. Ahmet Akın
  8. Yeni görev

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