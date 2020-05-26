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Aktüel

Kılıçdaroğlu'ndan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'a bayram ziyareti

Yeniakit Publisher
2020-05-26 17:14:32 -
Kılıçdaroğlu'ndan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'a bayram ziyareti

BOLU (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ramazan Bayramı dolayısıyla Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ı ziyaret etti.

Kılıçdaroğlu, İstanbul'da katıldığı televizyon programı ve yaptığı ziyaretlerin ardından Ankara'ya dönüşünde Bolu'ya uğradı.

Bolu Belediyesine gelen Kılıçdaroğlu, Başkan Özcan'ı makamında ziyaret etti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında gerçekleştirilen ziyaretin ardından açıklama yapan Kılıçdaroğlu, Boluluları yürekten selamladığını ve kucakladığını söyledi.

Kılıçdaroğlu, Özcan'dan çalışmaları hakkında bilgi aldığını aktararak, "Kendisiyle konuştuk, yaptığı çalışmaları aktardı. Ben de hepinizin huzurunda Belediye Başkanımıza verdiği hizmetler dolayısıyla teşekkür ediyorum." diye konuştu.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, açıklamasının ardından kara yoluyla Ankara'ya gitti.


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