Kılıçdaroğlu'ndan bir skandal daha!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından haklarında soruşturma başlatılan 7 HDP milletvekili hakkında fezleke düzenleneceğini bildirildi.

Bunun ardından Türkiye'nin aleyhine olan durumları sahiplenmesi ile bilinen CHP'nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan skandal bir hareket geldi.

HDP Eş Genel Başkanı'nı aradı!

Kılıçdaroğlu'nun Kobani eylemleri soruşturması ile ilgili terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin Eş Genel Başkanı Mithat Sancar'ı arayarak dayanışma mesajını ilettiği belirtildi.

HDP'den konu ile ilgili yapılan açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun Mithat Sancar’ı telefonla aradığı, görüşmede Mithat Sancar'ın, soruşturma ile ilgili ayrıntıları paylaşarak hükümetin içeride ve dışarıda büyük bir siyasi çıkmaz yaşadığını ileri sürdüğü ve bu nedenden ötürü HDP’ye yönelik saldırılarına hız vererek bu durumun üzerini örtmeye ve yeniden güç kazanmaya çalıştığını iddia ettiği söylenildi.

Mithat Sancar'ın görüşmede, 'saldırı' olarak nitelediği soruşturmanın esas olarak HDP üzerinden bütün muhalefete yönelik olduğunu ileri sürdüğü, soruşturmaya karşı gelen sözde tepkileri önemsediklerini söylediği bildirildi.

Kılıçdaroğlu'ndan skandal iddialar

CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nun ise bu operasyonun siyasi nitelikte olduğuna inandıklarını iddia ederek HDP’ye geçmiş olsun dileklerini ilettiği söylenildi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun, söz konusu soruşturmanın muhalefete yönelik 'saldırı ve operasyon' olduğu yönünde skandal iddialarda bulunarak, bunun iktidarın her alandaki sıkışmışlığı ile bağlantılı olduğunu öne sürdü.

Dayanışma mesajı verdi!

Açıklamada ayrıca Kılıçdaroğlu'nun, terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP ile destek ve dayanışma duygularını paylaştığı da bildirildi.