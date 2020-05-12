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Aktüel

Kılıçdaroğlu'ndan "12 Mayıs Hemşireler Günü" mesajı:

"Fedakarlığınız Türkiye'nin ve insanımızın fedakarlığıdır. Hepimiz size saygı duyuyoruz ve sizi yürekten alkışlıyoruz, bütün sağlık çalışanlarını alkışladığımız gibi"

Yeniakit Publisher
2020-05-12 14:30:24 -
Kılıçdaroğlu'ndan "12 Mayıs Hemşireler Günü" mesajı:

ANKARA (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 12 Mayıs Hemşireler Günü dolaysıyla sosyal medya hesabı üzerinden videolu mesaj yayımlandı.

Bütün hemşireleri yürekten selamladığını dile getiren Kılıçdaroğlu, hastaların iyileşmesi için hemşirelerin büyük fedakarlık yaptığını hatırlattı.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, mesajının devamında şu ifadeleri kullandı:

"Fedakarlığınızı asla unutmayacağız. Ailelerinize gidemediniz, çocuklarınızı kucaklayamadınız, hastalar sağlığına kavuşsun diye. Sizin fedakarlığınız Türkiye'nin ve insanımızın fedakarlığıdır. Hepimiz size saygı duyuyoruz ve sizi yürekten alkışlıyoruz, bütün sağlık çalışanlarını alkışladığımız gibi."

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