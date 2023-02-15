Kılıçdaroğlu'na efsane kapak! Bay Kemal apışıp kalacak

Akşam gazetesi yazarı Hikmet Genç, "Asrın felaketiymiş. Bir algı operasyonu ile depremi çok fazla büyütüp, sorumluluktan kurtulmak istiyorlar" diyerek saçmalayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu çok fena köşeye sıkıştırdı. Türkiye'de yaşanan depremin büyüklüğünü, yabancı kurum ve isimlerin açıklamalarıyla gözler önüne seren Genç, özetle şunları kaydetti:

"ABD'li Prof. Harold Tobin (sismolog): "24 saatten kısa bir süre içinde bu kadar büyük iki deprem neredeyse eşi benzeri görülmemiş bir olay. Sismolojik aletlerin icadından bu yana böyle bir olay görmedik."

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Direktörü Hans Kluge: "Avrupa'da yüzyılın en kötü doğal afetine tanıklık ediyoruz."

Tohoku Üniversitesi Prof. Shinji Toda: "Depremin enerji miktarı, 1995 Büyük Hanshin-Awaji (Kobe) Depremi ve 2016 Kumamoto Depremi'nin on katından fazla..."

By Kemal: "Asrın felaketiymiş. Bir algı operasyonu ile olayı (depremi) çok fazla büyütüp, sorumluluktan kurtulmak istiyorlar. Kovid oldu, 5 maskeyi dağıtamadınız..."

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