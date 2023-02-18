Kılıçdaroğlu'na bir iyi, bir kötü haber! Ahmet Hakan böyle açıkladı

Ahmet Hakan, kendi tabanından yükselen “Ne olur Kılıçdaroğlu aday olmasın, İmamoğlu olsun, Mansur olsun” yaklaşımına son vermek isteyen Kemal Kılıçdaroğlu'na bir iyi, bir de kötü haberi olduğunu belirtti. Hakan, Hürriyet'teki yazısında şunları kaydetti:

"CHP Lideri Kılıçdaroğlu, depremden önce neyse depremden sonra da aynı. Depremin yeni bir siyaset dili gerektirdiğinin farkına varamadı bir türlü.

Yeni duruma uygun yeni bir siyaset üretmiyor ya da üretemiyor.

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Peki ne yapıyor?

Depremden önce ne yapıyorsa...

Aynısını yapmaya devam ediyor:

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Videolar çekiyor. En sert açıklamalara imza atıyor. Kurumların kapısına dayanmaya devam ediyor. Uzlaşmaz bir görüntü çiziyor. Sertlik derecesini sürekli yükseltiyor. Vuruyor da vuruyor. Bazen alaycı bir kıyıcılık içinde oluyor. Hiçbir şeyi beğenmiyor.

Falan.

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Bu durumdan hoşlananlar yok mu? Olmaz olur mu? Tabii ki var.

“Bari bu deprem Tayyip’i götürsün. En ufak taviz yok. Tepelerine inilmeli tepelerine” diye inleyen muhalif seçmen kitlesi var ya...

İşte onların yüreği soğuyor.

Onlar çok memnun Kılıçdaroğlu’nun ödünsüz sertliğinden.

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Zaten Kılıçdaroğlu’nun amacı da onları memnun etmek.

Çünkü Kılıçdaroğlu, kendi tabanından yükselen “Ne olur Kılıçdaroğlu aday olmasın, İmamoğlu olsun, Mansur olsun” yaklaşımına son vermek istiyor.

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Bu stratejiyle ilgili olarak Kemal Kılıçdaroğlu’na bir iyi bir de kötü haberim var:

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- İYİ HABER: İktidardan nefret eden, Tayyip gitsin de ne olursa olsun diyen, uzlaşmaya sonuna kadar kapalı ve sertlik yanlısı muhalifler, kendisini aday olarak benimsemeye başlamışlardır sanırım.

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- KÖTÜ HABER: İşi nefret boyutuna getirmemiş, arayış içinde olan, yapıcı yaklaşımlara kulak kesilmiş ortalama seçmeni ise kendisinden uzaklaştırıyor olabilir. Toplumun ortalamasına “Ne kadar da haklı” dedirtmiyor.

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Kısacası Kılıçdaroğlu’nun izlediği bu sert strateji...

Kendisini muhalefetin adayı yapabilir ama aday olduktan sonra kazanmasını riske atabilir."