Kılıçdaroğlu Yahudi yıldızını ayaklar altına alabilir mi? Fatiha'yı okursa Kılıçdaroğlu'na 1 milyon lira vereceğim.

Kendi youtube kanalında özellikle Türkiye'de gelişen olaylarla ilgili yorumlar yapan Mısırlı gazeteci Sabır Meşhur, Türkiye'nin gündemine oturan Kılıçdaroğlu'nun seccadeye ayakkabı ile basmasını değerlendirerek önemli iddialarda bulundu.



Sabır meşhur'un değerlendirmeleri şöyle;

"Herkes dinini seçmekte özgürdür. Hangi dini seçerseniz seçin fakat diğer dinlere ve Türk Müslümanlara saygı gösterin. Çünkü bu halkın yüzde 99'u Müslümandır. Saygı gösterin Hıristiyanlık, Yahudilik ve diğer dinlere de saygı gösterin.



KILIÇDAROĞLU'NUN DEDESİ SULTAN SELİM'DEN KAÇARAK TUNCELİ'YE YERLEŞTİ

Gelin başlayalım ve görelim. Bu fotoğraftan başlayalım. gördüğünüz gibi bu Kılıçdaroğlu. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı aday kendisi. Kılıçdaroğlu'nun hikayesini daha önce sunmuştum. Kılıçdaroğlu Khain Sadok'un torunlarındandır. Abdullah İbn Sebe Kılıçdaroğlu'nun en yakın dedesidir. Hz. Osman'ı şehit etti ve Emevilere karşı savaş ilan etti. Emevi devletinden Horasan'a kaçtı. Ardından Moğollar dedesini Konya'ya getirdi. İran'lı Şah İsmail'in casusu oldu. Daha sonra da Sultan Selim'den hala Türkiye'nin bir kenti olan Tunceli'ye kaçtı...

Türkiye anayasada ilan edildiğine göre laik bir ülke ancak din güçlü bir şekilde mevcut ve seçimlerde en belirleyici faktör. Kılıçdaroğlu ayakkabısı ile namazlığın üzerinde duruyor. Yanındaki kadın da ayakkabısı ile namazlığın üzerinde duruyor.



KILIÇDAROĞLU'NUN ANNESİ ERMENİ

Bu fotoğrafı gören Türkiye Müslümanları 'bu bize hakarettir' dedi... Kılıçdaroğlu Alevi annesi de Ermenidir. Aslında o alevi değil, daha önce açıkladığım gibi o bir sabetaycıdır anlatmıştım. Sabetaycılar batıni bir fırka. Yahudiyiz diyorlar ama öyle değil. Osmanlı'daki dönme Yahudilere benziyorlar. Bu dönme Yahudiler ateisttir...

BU OLAYA DİNİ DAHİL EDEN KENDİSİDİR

Kılıçdaroğlu'nun bu davranışında iki açıklama vardır. Kılıçdaroğlu "Dikkat etmedim, yanlışlıkla namazlığa bastım. Saygısızlık yapmadım, ben akşam namazını kıldım." diye açıklıyor. Biz ona çok basit bir şey söylüyoruz. Nitekim bu olaya dini dahil eden Kılıçdaroğlu'nun kendisidir. Kendisi dahil ettiği için bu konuyu gündeme alıyoruz.

Kılıçdaroğlu Türk halkına "beni seçin ben Allah'ın resulünün torunuyum diyor. Bizim de ona şu cevabı vermemiz lazım. "Sen İsrailoğulları'nın baş kahini Sadok'un torunusun." Delilimiz var...

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FATİHA'YI OKURSAN SANA 1 MİLYON LİRA VERECEĞİM

Sen kendi yeteneklerinden bahset. Sen SSK'nın başındayken çalışanlar aylıklarını alamadı. İnsanlar hastaneden cenazelerini alamıyordu.

Eğer sen gerçekten akşam namazını kılıyorsan hadi o zaman Fatiha'yı oku bakalım. Kendini dindar göstermeye çalışıyorsun. Aslında sen dinsizsin. Fakat sen özgürsün. Ne diyebilirim ki!

Eğer ben akşam namazını kıldım diyorsan o zaman Fatiha suresini oku. Okuyamazsın. Buradan iddia ediyorum. Eğer twetterda canlı yayında Fatiha'yı okursan sana bir milyon lira vermeye hazırım. Eğer yapamazsan Fatiha'yı okuyamazsan geriye iki ihtimal kalacak.



KILIÇDAROĞLU MÜSLÜMANLARI ALDATIYOR

Ya Türk halkına yalan söylüyorsun ve Müslüman Türkiye seçmenine duygu sömürüsü yapıyor aldatıyorsun ki bu yalandır. Sen Yahudi, Hıristiyan ya da başka bir dinden ol bu bizi ilgilendirmez. Bari İskoç Müslümanlarından Hamza Yusuf gibi aday olurken yaptığı gibi yap bari. İnsanlara ben Müslüman topluluğundanım de. Sırf Hıristiyanların oyunu almak için ben Hıristiyanım diyemez. Bu hile ve aldatmadır. Yani burada sen ya Müslüman seçmeni aldatıyorsun ya da Müslümanların dinlerine hakaret ediyorsun. Ya da bir fotoğraf çekerek şöyle demek istemiş olabilirsin. "İslam ve Müslümanlar ayaklarımın altındadır." ki bunu deden Abdullah bin Sebe yapmış."



HAİN FETÖ YA DA KILIÇDAROĞLU YAHUDİ YILDIZININ ÜSTÜNE BASABİLİR Mİ?

Ayrıntılar videoda...