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Gündem Kılıçdaroğlu: Suriyelileri gönderecektik engel oldular
Gündem

Kılıçdaroğlu: Suriyelileri gönderecektik engel oldular

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Esenyurt Belediyesi’nin görev süresinde yaptığı çalışmaların tanıtıldığı ‘Esenyurt Buluşması’na katıldı.

Yeniakit Publisher
2023-01-08 19:17:00 -
Kılıçdaroğlu: Suriyelileri gönderecektik engel oldular

Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt’un 4 yıllık görev süresinde yaptığı çalışmaların tanıtıldığı ‘Esenyurt Buluşması’ Belediye Meydanı’nda kurulan çadırın içerisinde yapıldı.

‘Esenyurt Buluşması’na CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun yanı sıra CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi ve davetliler katıldı. Tanıtımda 4 yıllık süreçte yapılan çalışmalar anlatıldı.

Tanıtımda konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Nasıl olur da biz İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı’nı görevden alırız, bunun arayışı içindeler. Hiç kimse unutmasın Ekrem başkanı kimseye kaptırmayız. Onun hesap vereceği tek organ 16 milyon İstanbulludur. Başkanın bir sonraki seçimde daha çok oy alacağını biliyorlar. Ben o savcılara hakimlere sesleniyorum; hiçbirinizin adalet duygusuna sahip olmadığını biliyorum. Sanıyorlar ki gelecekler istediklerini yapacaklar. Yargının sopa olarak kullanılmasını asla kabul etmiyoruz. Takdir millete ait. Başkanımız yurt dışından gelen pek çok yabancıya düşmanlık yapmadan kin tutmadan hizmet veriyor. Biz belediye başkanımızın öncülüğünde Suriyeli kardeşlerimizi onların iradeleriyle Suriye’ye gönderecektik. Engel oldular. Ne derseniz deyin en geç iki yıl içinde bütün Suriyeli kardeşlerimizi Suriye’ye davulla zurnayla göndereceğiz. Hiçbir engeli tanımayacağız." dedi.

Proje tanıtım toplantısında konuşma yapan Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt ise, CHP lideri Kılıçdaroğlu'na "Bu ülkenin sizin liderliğinize ihtiyacı var. Sahip olduğunuz yüksek adalet duygunuzdan dolayı sizin Türkiye Cumhuriyeti Devleti Cumhurbaşkanı olmanız lazım" diye konuştu.

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