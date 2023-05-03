'Kılıçdaroğlu seçilirse Canan Kaftancıoğlu MİT Müsteşarı olacak'

Ankara'daki siyasi kulislerde Kılıçdaroğlu'nun MİT müsteşarı koltuğu için Kaftancıoğlu'na söz verdiği tartışmaları ayyuka çıktı. Twitter'da gündeme gelen iddiaya göre Kılıçdaroğlu geçtiğimiz pazar günü görüştüğü Kaftancıoğlu'na bu sözü bizzat kendisi iletti.

Kaftancıoğlu'nun daha önce marjinal sol örgütlerle ilişki içinde olduğu tartışmalara konu olmuş, bir çok görsele ve sosyal medya iletilerine dayalı belgelerde bu durum ıspatlanmıştı. CHP'li Canan Kaftancıoğlu, katıldığı bir canlı yayın programında, HDP'nin PKK'yı terör örgütü olarak kabul etmeyen söylemlerini görmediğini dile getirdi. HDP'nin Öcalan'a özgürlük taleplerini, PKK'yı terör örgütü olarak tanımlamayan çıkışlarını görmezden gelen Kaftancıoğlu, "HDP eşittir PKK diyemezsiniz" şeklinde konuştu.

Bakan Soylu: Kaftancıoğlu, DHKP-C ve PKK/KCK propagandasından ceza aldı

Soylu "Canan Kaftancıoğlu, terör örgütlerinin soytarısıdır. CHP İstanbul İl Başkanı, DHKP-C, PKK/KCK ve MLKP terör örgütlerinin elemanıdır. DHKP-C ve PKK/KCK propagandası yapmaktan İstanbul 37'nci Ağır Ceza Mahkemesindeki 2019/171 esas no’lu dosya kapsamında 1 yıl 8 ay ceza almıştır. MLKP’nin sözde kurucu liderlerinden Hasan Ocak, PKK’nın kurucularından Sakine Cansız, DHKP-C'li Ebru Timtik; sözde liderleştirdiği teröristlerden sadece bir kaçıdır" ifadelerini kullandı.

Terörle iç içe bir imaj çizen Kaftancıoğlu'nun millet ittifakı'nın MİT başkanı adayı olması büyük şoka sebep oldu.

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