Kılıçdaroğlu-Özel-Yavaş görüşmesi FETÖ’yü hareketlendirdi!
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP’li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun bir araya gelmesi hain FETÖ’cüleri de hareketlendirdi. Firari FETÖ’cü Can Dündar, CHP’li isimlerin görüşmesine ilişkin, “Kemal Kılıçdaroğlu oyuna döndü” dedi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin tüzük kurultayı öncesi CHP'nin 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya geldi.
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin (ABB) Mogan Tesisi'nde gerçekleşen görüşmede ABB Başkanı Mansur Yavaş ve Ankara İl Başkanı Ümit Erkol da yer aldı.
CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, siyasete geri dönüş sinyalleri verirken CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile bir araya gelmesi FETÖ’cü hainlerin bir hayli ilgisini çekti.
Türkiye’den almanya’ya firar eden ve her fırsatta Türkiye’yi karalamaya çalışan FETÖ’cü Can Dündar, CHP’lilerin bir araya gelmesine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Kemal Kılıçdaroğlu oyuna döndü” ifadelerini kullandı.