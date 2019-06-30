Kılıçdaroğlu, Kırşehir’de ‘hak, hukuk, adalet’ sloganı ile karşılandı

KIRŞEHİR (İHA) – Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kırşehir Belediyesi girişinde partilileri tarafından ‘hak, hukuk, adalet’ sloganı ile karşılandı.

CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan’ın oğlunun sünnet düğünü için Kırşehir’e gelen CHP Lideri’ne Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya ve TBMM CHP Grup Başkan Vekili Levent Gök eşlik etti.

Kırşehir ziyaretine Akpınar Belediyesi ziyareti ile başlayan CHP Genel Başkanı, ilçede bir süre kalarak İlçe Belediye Başkanı Şükrü Turgut’tan brifing aldı.

Daha sonra karayolu ile Kırşehir Belediyesine gelen Kılıçdaroğlu’nu, Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu karşıladı. Belediye önünde bekleyen bazı partililer Kemal Kılıçadaroğlu ile tokalaşırken ‘hak, hukuk, adalet’ sloganı attı.

Belediye çıkışında konuşan Kılıçadaroğlu, “Kırşehir Belediye Başkanı şehre hizmet etme noktasında oldukça kararlı, bu kararlılığı gördüğüm için başkan Ekicioğlu’na teşekkür ediyorum. Kırşehir’i Orta Anadolu’nun yıldızı yapacak. Kendisi de iş dünyasından geliyor. Sorunları oldukça iyi biliyor. Sorunların nasıl çözüleceğini de biliyor. Bu konu ile ilgili hazırladığı projeyi de Avrupa Birliği’ne yansıtmış durumda bu konu ile ilgili inşallah olumlu sonuçlar gelir” dedi.

25 yıl sonra AK Parti’den CHP’ye geçen belediye hakkında bilgilendirme alan Kılıçdaroğlu, bir süre kaldıktan sonra bozlak ustası merhum Neşet Ertaş ve babası Muharrem Ertaş’ın mezarına geçerek dua etti.