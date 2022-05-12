Kılıçdaroğlu, Kaftancıoğlu'nun hakaretleri ile galiz küfrüne sıkı sıkı sarılarak destek verdi!

Yeniakit.com.tr

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na sarılıp, Kaftancıoğlu'nun Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne, Devlet'in Cumhurbaşkanı'na, Devlet'in vatandaşlarının çoğunluğunun mensup olduğu dine pervasızca hakaret edip küfürler savurmasının arkasında durdu.

Kılıçdaroğlu, Yargıtay'ın Kaftancıoğlu kararından sonra CHP İstanbul İl Başkanlığı binası önüne gitti.

Parti binası önünde yaptığı konuşmasında, Kaftancıoğlu tarafından hakarete ve hadsiz küfre maruz kalan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldı:

Erdoğan sen ikiyüzlüsün. Sen fırsatçısın. Sen bir zorba ve bir manipülatörsün. Ama zulmün, küsatahlığın artık son buluyor. Canan yüreklidir, Canan cesurdur, Canan bizimdir.

Kılıçdaroğlu konuşmasının ardından Kaftancıoğlu'na sıkı sıkıya sarıldı.

İşte Kılıçdaroğlu'nun destekleyip arkasında durduğu hakaretlerden birkaçı!

Yargıtay'ın gerekçeli temyiz kararında, Canan Kaftancıoğlu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hadsiz küfrü de yer aldı:

I-) Sanık hakkında kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret ve Türkiye Cumhuriyeti Devletini alenen aşağılamak suçlarından kurulan mahkumiyet hükümlerine yönelik temyiz itirazlarının incelenmesinde;

Sanığın, Twitter adlı sosyal medya platformunda bulunan ve herkesin erişimine açık olan, kendi kullanımında olduğunu kabul ettiği Canan Kaftancıoğ[email protected] kullanıcı isimli hesabı üzerinden; 31.05.2013 tarihinde duvarın üzerine “O… Ç… TAYİP!” yazılı görsel bulunan “günün özeti. Ben yazmadım miki yazdı!”,...

Yargıtay'ın temyiz kararının tam metni:

CHP'de tek adamlık görevini sürdüren Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin milletvekillerine, "Partimizin tüm milletvekilleri, derhal İstanbul il başkanlığı binamıza doğru yola çıkın." talimatı vermişti.