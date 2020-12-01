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Aktüel Kılıçdaroğlu: "(İskeçe Müftüsü Ahmet Mete'ye yönelik tehdit) Müslümanlara karşı, bir inanca karşı eğer insanlar müftüyü hedef seçip o inancın mensuplarını cezalandırmak istiyorlarsa, sonuç alamazlar. Bu tehditler bizi ve oradaki soydaşlarımızı asla yıldır
Aktüel

Kılıçdaroğlu: "(İskeçe Müftüsü Ahmet Mete'ye yönelik tehdit) Müslümanlara karşı, bir inanca karşı eğer insanlar müftüyü hedef seçip o inancın mensuplarını cezalandırmak istiyorlarsa, sonuç alamazlar. Bu tehditler bizi ve oradaki soydaşlarımızı asla yıldır

Yeniakit Publisher
2020-12-01 13:49:24 -
Kılıçdaroğlu: "(İskeçe Müftüsü Ahmet Mete'ye yönelik tehdit) Müslümanlara karşı, bir inanca karşı eğer insanlar müftüyü hedef seçip o inancın mensuplarını cezalandırmak istiyorlarsa, sonuç alamazlar. Bu tehditler bizi ve oradaki soydaşlarımızı asla yıldır
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