Kılıçdaroğlu ile Karamollaoğlu İzmir'de buluştu! Şakir'e çay yok

Temaslarda bulunmak üzere bir süredir İzmir'de bulunan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Konak ilçesi Güzelyalı semtindeki bir kafede çay içip sohbet etti.

Kılıçdaroğlu ile Karamollaoğlu'na, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Saadet Partisi Genel Başkan yardımcıları Sabri Tekir ile Şerafettin Kılıç, CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP İl Başkanı Deniz Yücel ile Saadet Partisi İl Başkanı Mustafa Erduran eşlik etti.

AA'nın haberine göre, yaklaşık yarım saatlik görüşmenin ardından kafeden ayrılan Kılıçdaroğlu ve Karamollaoğlu, yanlarına gelen vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.

Kılıçdaroğlu daha sonra Ahmet Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde basına kapalı toplantıda gençlerle bir araya geldi.