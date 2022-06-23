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Siyaset Kılıçdaroğlu "Helikopter yok" dediği esnada tepesinden bir ses duyuldu
Siyaset

Kılıçdaroğlu "Helikopter yok" dediği esnada tepesinden bir ses duyuldu

Marmaris’te çıkan orman yangınını incelemeye giden CHP’li Kemal Kılıçdaroğlu, basın açıklaması yaptığı sırada hükümeti uçak ve helikopter üzerinden eleştirdi. O sırada duyulan sesler ise dikkatleri dağıtarak gökyüzüne bakılmasına sebep oldu.

Yeniakit Publisher
2022-06-23 12:36:00 -

Muğla’nın Marmaris ilçesinde önceki akşam başlayan orman yangını, rüzgarın da etkisiyle yayılıyor.

Yangına, ilk çıktığı dakikalardan itibaren müdahale başladı.

Devletin tüm imkanları da, bu yangını söndürmek için seferber edilmiş durumda.

Kemal Kılıçdaroğlu, yangın bölgesinde

Bazı bölgelerden tahliyeler sürerken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da orman yangınını incelemeye gitti.

Son durum hakkında bilgi alan CHP lideri, Armutalan bölgesinde basın mensuplarına açıklama yaptı.

Kılıçdaroğlu'ndan yangın bölgesinde uçak ve helikopter vaadi VİDEO

“Verin görevi bize, biz yapalım”

Konuşmasına sitem ederek başlayan Kılıçdaroğlu, yangınlardan iktidarın sorumlu olduğunu söyledi.

Orman yangınlarına müdahale etmek için Türkiye’nin helikopter ve uçak filosunun olmadığını iddia eden Kılıçdaroğlu, burada bir de vaatte bulundu.

Kılıçdaroğlu, “Verin görevi bize, biz yapalım. Biz yapalım, biz bitirelim. Açarız bir kampanya, gece görüşü olan uçağı da helikopteri de getiririz buraya.” dedi.

Bu konuşma sırasında da CHP liderinin olduğu bölgede yangına müdahale eden helikopterin sesi duyuldu.

CHP liderinin kurmayları da müdahaleyi gözleriyle takip etti.

4 Temmuz’a gelecek

Öte yandan yangın bölgesinden ayrılmayan Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, bu tür yangınlarda kullanılması için gece görüşlü yangın söndürme helikopterlerinin 4 Temmuz'da geleceğini açıklamıştı.

Bakan Kirişci, “Gece görüş kameralı helikopterler var. Dünyada bu araçları yapıp pazarlayan birkaç firma var, biz on tane gece görüş helikopterimizi 4 Temmuz'da envanterimize katmış olacağız” demişti.

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Yorumlar

osmanli

Adam mal. kendine ne soylenir oda tekrarlar. kulagina ufurmusler salagin soyle soyle diye, oda soyleneni yapiyor.

Vatandaş

Ulan senin gibi yalancı beceriksize ülke teslim edilirmi bir ay sürmez ülkeyi yok pahasına satarsın kemo...
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