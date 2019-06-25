Kılıçdaroğlu Gezi organizatörü Osman Kavala'yı savundu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Gezi Parkı olaylarına ilişkin skandal açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, Gezi organizatörü Osman Kavala için "Amaç, yargı eliyle intikam almak. Kim ne derse desin Osman Kavala boşuna boşuna yatıyor" dedi.

'Bu insanlar ne yaptı?'

Gezi protestoları esnasında ortalığın yakılıp yıkıldığı olaylar için 'Dünyanın en demokratik eylemlerinden birisiydi.' ifadelerini kullanan Kılıçdaroğlu, Gezi'de ortalığı savaş alanına çeviren eylemcilere methiyeler sıralayarak 'Ge 'Gezi direnişinde ağaçların kesilmesine karşı direndiler. Kitaplar okundu. Sevgi gösterilerinde bulunuldu. Yeryüzü sofraları kuruldu.' zi direnişinde ağaçların kesilmesine karşı direndiler. Kitaplar okundu. Sevgi gösterilerinde bulunuldu. Yeryüzü sofraları kuruldu.' dedi.

Gezi organizatörü Osman Kavala'yı savundu

Gezi olaylarının organizatörlerinden biri olan Osman Kavala'nın da 'Boşu boşuna' içerde olduğunu belirten Kılıçdaroğlu "601 gündür Osman Kavala içerde. Bu insanlar ne yaptı? 600 gündür mahkemeye çıkmayı bekledi. FETÖcülerin hazırladığı iddianamelerle yargılanıyorlar." ifadelerini kullandı.