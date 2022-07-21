Kılıçdaroğlu Ekrem ile kafadar çıktı! ‘İmamoğlu afette tatile çıkabilir’

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul'daki her felakette, görevinin başında olması gerekirken şehir dışında tatile çıkan CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu savundu.

Damga Gazetesi’nden Mehmet Mert’in sorularına cevap veren CHP lideri Kılıçdaroğlu, "CHP'li belediye başkanlarının afet zamanında tatilde olmaları çok tartışılıyor. Her kesimden eleştiri alıyorlar. Bu durumu başkanlarla değerlendirdiniz mi? Bu yönde de hiç açıklamanızı duymadık" şeklindeki soruya şöyle yanıt verdi:

"Afet önceden haber vermez. Belediye başkanları tatilde olabilirler. Bulundukları yerin dışında olabilirler, yurt dışında olabilirler. Bunlar birer insan. Tatile ihtiyacı veya bulundukları yerin dışına çıkmak gibi görevleri de olabiliyor. Yurt dışına da çıkabiliyorlar. Afet olduğunda onların kadroları var. Kadrolar dahil olurlar. O işlerle ilgili görevliler var. Görevleri afet alanına süratle ulaşmak ve afetin yarattığı zararları gidermek. Belediye başkanlarımız da bu görevlerini yerine getiriyor."

İki tatilde de biliniyordu

İmamoğlu, İstanbul'u vuran her felakette kendini şehir dışına atıyor. İlginçtir ki her olayda CHP cephesinden, "Afet olacağı önceden bilinmez" minvalinde savunmalar geldi.

Ancak Meteoroloji Genel Müdürlüğü, AFAD ve İstanbul Valiliği, İmamoğlu'nun şehir dışında tatile çıkmadan günler önce, yoğun yağış beklendiğini ve önlem alınması gerektiğini her seferinde uyarmıştı.

AFAD'ın uyarısı

CHP'nin kanalı Halk TV'nin yaptığı haber:

Halktv'nin dahi afet ile ilgili önceden haber vermiş olmasına rağmen, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Afet önceden haber vermez" açıklaması yapması, "Kemal Kılıçdaroğlu kendi partisinin kanalı Halktv'yi izlemiyor mu?" sorularına yol açarken, sosyal medyada bazı yorumcular, Ekrem İmamoğlu'nun, başkanı olduğu İBB'nin bile afet uyarısı yaptığını hatırlatarak, duyarsızlığa tepki verdiler.. Bu arada Ekrem İmamoğlu'nun, hem kendi başkanı olduğu belediyenin uyarılarından habersiz olduğu, hem de Halktv izlemediği ortaya çıkmış oldu.

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