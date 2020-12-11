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Aktüel Kılıçdaroğlu, CHP'li büyükşehir ve il belediye başkanlarıyla görüştü
Aktüel

Kılıçdaroğlu, CHP'li büyükşehir ve il belediye başkanlarıyla görüştü

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun: - "Toplantıda belediyelerimizin mevcut durumu detaylı olarak ele alındı, önümüzdeki süreçte atılacak adımların belirlenmesine yönelik görüş alışverişinde bulunuldu"

Yeniakit Publisher
2020-12-11 17:35:43 -
Kılıçdaroğlu, CHP'li büyükşehir ve il belediye başkanlarıyla görüştü

ANKARA (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin büyükşehir ve il belediye başkanlarıyla video konferans yoluyla görüştü.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, yaptığı yazılı açıklamada, toplantıda belediyelerin mevcut durumunun detaylı olarak ele alındığını, gelecek süreçte atılacak adımların belirlenmesine yönelik görüş alışverişinde bulunulduğunu belirtti.

Torun, belediyelerin "Güç ve etki" analizinin yapıldığı toplantıda, fırsatların da tartışılarak, bu konuda belediye başkanlarının görüş ve önerilerinin alındığını aktardı. Torun, şunları kaydetti:

"Belediyelerimizin kentsel dönüşüm ve gençlik, istihdam politikaları da ayrı ayrı gündem maddeleri olarak konuşuldu, bu konuda geliştirilebilecek yeni projeler değerlendirildi. Toplantıda ayrıca partimizin Yerel Yönetimler Politikası Belgesi’nin hazırlanmasına yönelik çalışmalarımız üzerine de fikir alışverişinde bulunduk.

Toplantılarımız, ilçe ve belde belediye başkanlarımızla devam edecek. Belediyelerimizin toplumda kabul gören başarılı hizmetlerinin artırılması amacıyla gerçekleştirdiğimiz bu toplantılarla, önümüzdeki döneme ilişkin yol haritamızı da belirlemiş olacağız. Belediyelerimiz, yerel seçim sonuçlarını hala içine sindiremeyen iktidarın, tüm baskılarının karşısında halkımızla birlikte mücadele etmeye devam edecek. Bizim ucuz polemiklere, vatandaşı kandıran çılgın projelere ayıracak vaktimiz yok. Halkımızın en önemli sorunlarını önceleyerek, birer birer çözüyoruz, çözmeye devam edeceğiz."

Kılıçdaroğlu'nun gelecek hafta da yine belediye başkanlarıyla bölgesel toplantılar yapacağı belirtildi.

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