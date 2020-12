Kılıçdaroğlu, CHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu:(1)

TBMM (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yunanistan'da İskeçe Müftüsü Ahmet Mete'ye yönelik ırkçı tehdit mesajı yazılmasına ilişkin "Müslümanlara karşı, bir inanca karşı eğer insanlar müftüyü hedef seçip o inancın mensuplarını cezalandırmak istiyorlarsa, sonuç alamazlar. Bizim inancımız, bizim dinimiz barışı, sevgiyi, kardeşliği öngörür, her inanca saygıyı öngörür. Bu tehditler, bizi ve oradaki soydaşlarımızı asla yıldıramaz." değerlendirmesinde bulundu.

Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, kimseye kinleri olmadığını, intikam alma duygusu barındırmadıklarını; Türkiye'deki 83 milyonun karnının doymasını ve huzur içinde yaşamasını istediklerini dile getirdi.

Farklı düşünceler, kimlikler, inançlar ve yaşam tarzlarına saygı duyduklarını belirten Kılıçdaroğlu, "Amaç, bütün farklılıklarımızı zenginlik kabul edip güzel Türkiye'yi yeniden inşa etmektir." diye konuştu.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, toplantıya engellilere yönelik sivil toplum örgütleri temsilcilerinin de katıldığını dile getirerek, çok sayıda engellinin işsiz olduğunu ancak kamuda birçok engelli kadrosunun boş olduğunu söyledi.

Yasaya göre söz konusu kadrolara engelli ataması yapılmasının, yasal mecburiyet olduğunu vurgulayan Kılıçdaroğlu, "Niye atama yapmıyorlar? Çünkü bir engelli karnını doyuracak; aç kalması lazım. İktidarın anlayışı bu. Peki bu anlayışa engelliler destek verecek mi? Vermemesi lazım. 'O boş kadrolar orada, bizler sokaklarda işsiz duruyoruz. Yarın sandık önümüze geldiğinde biz bunun hesabını siyasi iktidardan soracağız.' Ben sizden bunu bekliyorum." ifadelerini kullandı.

- "Bugüne kadar failler bulunmadı"

Kemal Kılıçdaroğlu, eski Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi'nin 28 Kasım 2015'te Diyarbakır'da katledildiğini anımsatarak, Elçi'nin o günkü basın toplantısında "Bu kadim bölgede çatışma istemiyoruz." sözlerini sarf ettiğini aktardı.

Diyarbakır'ın, tarihi ve coğrafyasıyla devletin kadim bir bölgesi olduğuna işaret eden Kılıçdaroğlu, "O kadim topraklarda çatışmanın olmaması lazım. Bu basın toplantısını yapıyor ve vuruluyor. Aradan geçen süreye karşın bugüne kadar failler bulunmadı. Faili meçhul cinayetler, bir demokrasinin ayıbıdır. Bunun mutlaka bulunması, faillerin yargının önüne çıkarılması gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

İskeçe Müftüsü Ahmet Mete'nin ölümle tehdit edildiğini belirten Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bir din adamı neden ölümle tehdit edilir? Bu tehdidin bir sonucu olacak mı? Sonucu da olmayacak. Müslümanlara karşı, bir inanca karşı eğer insanlar müftüyü hedef seçip o inancın mensuplarını cezalandırmak istiyorlarsa, sonuç alamazlar. Bizim inancımız, bizim dinimiz barışı, sevgiyi, kardeşliği öngörür, her inanca saygıyı öngörür. Bu tehditler, bizi ve oradaki soydaşlarımızı asla yıldıramaz. Biz CHP olarak, orada yaşayan soydaşlarımızın her zaman, her ortamda yanında olacağız."

