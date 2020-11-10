Kılıçdaroğlu, CHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu:(1)

TBMM (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Darbelerin olmadığı, demokrasinin kökleştiği, geleneklerin oluştuğu, devlette liyakatin olduğu, 'her şeyi ben bilirim' anlayışından uzak, devletin kurumlarına her zaman saygı gösterildiği bir süreci başlatmak zorundayız." dedi.

Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, 10 Kasım'ın, büyük bir liderin, bir devlet adamı olan Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün sonsuzluğa uğurlanışının 82. yılı olduğunu belirtti.

Atatürk'e, düşmanının bile saygı duyduğuna işaret eden Kılıçdaroğlu, Atatürk'ün düşünceleri, eylemleri, yetişmişliği ve öngörüsüyle ender kişilerden olduğunu söyledi.

Kılıçdaroğlu, Türkiye'ye demokrasiyi ve Cumhuriyet'i getiren, bunları için mücadele verirken de bütün mazlum ülkelere örnek olan bir komutan olduğunu ifade ederek, "Hayatın en zor koşullarında yetişen bir insan. Halkımızın çok sık kullandığı 'Feleğin çemberinden geçmek' deyimi vardır. İster Libya çöllerinde, ister Filistin'de, ister Suriye'de, Dumlupınar'da, Çanakkale'de feleğin çemberinden geçip, hayatın bütün acılarını yaşayan bir kişiydi. Biz 82 yıldır onu unutmadık, bundan sonra da unutmayacağız. Sadece biz değil, aslında dünya onu unutmayacak. Hala dünyanın mazlum ülkelerine, milletlerine örnek olmaya devam ediyor." diye konuştu.

Atatürk'ün ülkesini düşman işgalinden kurtardığını, mücadele verdiğini vurgulayan Kılıçdaroğlu, Milli Mücadele'yi sadece kendi ülkesi değil bütün mazlum milletler için gerçekleştirdiğini dile getirdi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "O, 'Hakimiyet bila kaydü şart milletindir' sözünü, tarihe yazdıran bir kişidir. İlk Anayasa'nın birinci maddesidir. Halkına bu kadar saygı duyan ve halkını yücelten dünyadaki ender liderlerden birisidir. 'Bu ülkenin egemenliği sana aittir, kaderini sen belirleyeceksin. Birileri, bir aile, bir kurum değil.' diyor. Halka duyduğu güveni ifade ediyor burada." dedi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 1 Kasım 1930'da TBMM'nin açılış törenindeki konuşmasından cümleler aktaran Kılıçdaroğlu, "(Hiç kimse kendisini yalnız, sahipsiz, bir köşeye atılmış ,ötekileştirilmiş hissetmesin.) dedi. Sıradan bir cümle değil bu." ifadelerini kullandı.

Kemal Kılıçdaroğlu, Osmanlı devleti yıkılırken kendi parasını basacak milli bankası olmadığını hatırlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Acı ama gerçek. Devasa bir imparatorluk, dünyaya meydan okuyan, 7 kıtada söz sahibi olan bir imparatorluğun parasını basacak banka yok. Milli bankayı o kurdu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası. Önemli bir işlevi yerine getirdi. Sanayileşme hamlesini başlatan, Batının büyük aşamalar kat ettiği sanayi devrimini yakalamaya çalışan bir lider. Bunun için 'Ben bilirim, her şey benden sorulur.' demedi. İzmir'de İktisat Kongresi'ni, bu işin uzmanlarını topladı. 'Memleketi en hızlı nasıl kalkındırabiliriz?' Bunu yaptı. Bilgi, birikim, deneyime önem verdi. O, aynı zamanda 'Özgürlük ve bağımsızlık benim karakterimdir.' diyerek, siyasi mesajını bütün dünyaya verdi: (Bayrağımın altında özgürce yaşarım. Kimse bana dokunamaz.)"

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Atatürk'ün "Savaş meydanlarından kazanılan zaferler, ekonomik zaferlerle taçlandırılmazsa, bağımsızlığınızı koruyamazsınız." sözlerini anımsatarak, "Osmanlı'nın nasıl battığına tanıktır çünkü kendisi. Bu dönemde de Londra'daki tefecilerin esiriydi Osmanlı. Onlar yönetiyorlardı. O kadar ki Duyun-u Umumiye idaresi kurarak devletin bütün gelirleri üzerinde söz sahibi oldular. Duyun-u Umumiye İdaresinde çalışan memur sayısı, Osmanlı'nın Maliye Bakanlığında çalışan memur sayısından daha fazladır." dedi.

- "Gücünü kullanarak Hatay'ı kazandırdı"

Verilen mücadelenin, elde edilen bağımsızlığın hangi koşullarda olduğunu çok iyi bilinmesi ve çocuklara çok iyi anlatılması gerektiğini vurgulayan Kılıçdaroğlu, "O, bize aynı zamanda Hatay'ı kazandırdı. Hiç dillendirmiyoruz, bir barış döneminde gücünü kullanarak Hatay'ı kazandırdı." diye konuştu.

Atatürk'ün daha güçlü bir Türkiye'yi her zaman düşlediğinin altını çizen Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Bizim mücadelemiz de onun bıraktığı mirası büyütmektir. Bizim, İkinci Yüzyıla Çağrı Beyannamemizin ana omurgası, Cumhuriyeti demokrasiyle taçlandırmak. Bunu yapmak istedi aslında hayatında, çok partili rejime de geçmek istedi ama koşullar elverişli değildi. 1946'de İnönü, çok partili hayata geçti ama yüzyıllık bir süreç içinde yaralar aldık, darbeler, ihtilaller idamlar oldu vesaire. Biz artık ikinci yüzyıla, Cumhuriyetimizi demokrasiyle taçlandırmak hedefiyle girmek zorundayız. Darbelerin olmadığı, demokrasinin kökleştiği, geleneklerin oluştuğu, devlette liyakatin olduğu, 'her şeyi ben bilirim' anlayışından uzak, devletin kurumlarına her zaman saygı gösterildiği bir süreci başlatmak zorundayız. İkinci Yüzyıla Çağrı Beyannamesi 82. yılda daha da önem taşıyor. Biz onu, saygıyla, minnetle, şükranla ve rahmetle anıyoruz."

(Sürecek)







