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Siyaset Kılıçdaroğlu bile bu kadarını akıl edememiştir! CHP’li Murat Emir’den akılalmaz iftira
Siyaset

Kılıçdaroğlu bile bu kadarını akıl edememiştir! CHP’li Murat Emir’den akılalmaz iftira

Devletin bir numaralı kamu binası olan Beştepe Külliyesi'nin Ankara'da olduğunu ve yıllardır hiçbir kamu kurumunun başkentten başka şehre taşınmadığını görmezden gelen CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, skandal bir iftiraya imza attı. Hükümete akılalmaz bir suçlama yönelten Emir, "Ankara’yı küçültmek, kamu kurumlarını olabildiği kadar Ankara’dan taşımak ve belki de Türkiye’nin merkezini tekrar İstanbul yapmak gibi amaçları var." dedi.

Yeniakit Publisher
2022-06-06 13:18:00 -
Kılıçdaroğlu bile bu kadarını akıl edememiştir! CHP’li Murat Emir’den akılalmaz iftira

Ankara‘da 2018 yılında yıkılan 19 Mayıs Stadyumu’nun yerine yenisi yapılmadığı gerekçesiyle CHP'liler saçma sapan açıklamalar yapmaya başladı. Cumhuriyet.com.tr’de yer alan habere göre CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, stat yapılmadığı için, "Hem Atatürk’le, 19 Mayıs’la, İnönü’yle ve Cumhuriyet ile hem de Cumhuriyet’in başkenti olduğu için Ankara ile sorunları var” dedi.

AK Parti hükümetine, "Merkezi İstanbul'a taşıyacaklar" iftirası atarak provokatif açıklamalarda bulunan Emir, şunları söyledi:

Ankara’yı küçültmek, kamu kurumlarını olabildiği kadar Ankara’dan taşımak ve belki de Türkiye’nin merkezini tekrar İstanbul yapmak gibi amaçları var. Bunu da 19 Mayıs Stadyumu’nun yapılmamasında açık ve çarpıcı bir biçimde görüyoruz. Nitekim her yıl ayrılan ödenekler başka işlere kullanılıyor.

Hangi kamu kurumu Ankara'dan taşındı?

Murat Emir'in ahlaksızlığına tepki yağdı. CHP'li isme çağrı yapan çok sayıda vatandaş, "Utanmaz adam! Hangi kamu kurumu Ankara'dan taşındı? Bir tane örnek versene! Devletin 1 numaraları kamu binası külliye Ankara'da değil mi?" yorumlarına bulundu.

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