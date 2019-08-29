Kıl kurdu, çok yaygın bir bağırsak parazitidir. Kıl kurdu enfeksiyonu ile ilişkili tıbbi durum, tıp literatüründe enterobiasis olarak bilinir. Enfeksiyon daha çok okul çağındaki çocuklarda görülür ve mikroskobik yumurtalar yoluyla çocuklar arasında kolayca yayılır. Kıl kurdu nasıl dökülür sorusu bu sorunu yaşayanlarca araştırılıyor. Kıl kurdu nasıl düşürülür? Bağırsak kurdu nasıl düşer? İşte yanıtı...

Kıl kurdu, bulaşıcı paraziter barsak hastalığı, bulaşıcı barsak parazitozu anlamına gelmektedir.

Şikâyetleri: Anal kaşıntı, karın ağrısı, burunda kaşıntı, iştahsızlık, solukluk, halsizlik

Bulguları: Anorectal kaşıntıya bağlı hiperemi, kilo alamama, solukluk, anemi gelişimi

Tanısı için yapılabilecekler: Hastanın öyküsü alınır ve barsak paraziti testi yapılır.

Tedavisi için yapılabilecekler: Kişisel ve çevresel hijyen önerileri, aile tedavisi, gıda temizliği

Tedavi Sonrası Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar: Beslenme alışkanlığı, gıda hijyeni ve hijyen koşullarının düzeltilmesi

Kıl kurdu (Enterobiasis) nasıl bulaşır?

Kıl kurdu olarak da bilinen, 2-5 mm uzunluğundaki Enterobius vermicularis tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de okul çağı çocuklarında en sık görülen bağırsak paraziti enfeksiyonu nedenlerindendir. Erişkin kıl kurdunun ortalama yaşam süresi 3­6 hafta arasında değişir. “D” şeklindeki yumurtaları kalın ve saydam kabukludur.

Ağız yoluyla alındıktan sonra ince barsağın üst kısımlarında yumurtadan çıkan larvalar, çekuma doğru göç ederek erişkin olur ve çiftleşir. Erişkinden-erişkine olan bu döngü yaklaşık iki haftada tamamlanır.

Kıl kurdunun belirtileri

En sık görülen belirtisi geceleri anüs kaşıntısıdır. Kaşıntı dişi parazitin yumurta bırakmak için anüse gelmesine bağlı gelişir.

Apandiste birikerek apandisite neden olabilirler.

Erişkinler kız çocuklarında, ektopik göç ile genital bölgeye geçerek lokal irritasyon, akut bakteriyel idrar yolları enfeksiyonu, vajinit, granülomatöz endometrit ve salpenjite yol açabilir.

Diğer barsak nematodlarından farklı olarak dışkıda yumurtalarına pek rastlanmaz. Bu nedenle yumurtaları en iyi sellofanlı lam yöntemi ile saptanır.

Kıl kurdu nasıl dökülür?

Kıl kurdu, çok yaygın bir bağırsak parazitidir. Kıl kurdu enfeksiyonu ile ilişkili tıbbi durum, tıp literatüründe enterobiasis olarak bilinir. Enfeksiyon daha çok okul çağındaki çocuklarda görülür ve mikroskobik yumurtalar yoluyla çocuklar arasında kolayca yayılır. Tedavi ağızdan alınan ilaçlarla vücuttaki parazitleri öldürmeyi ve pijama, yatak çarşafları ve iç çamaşırını iyice yıkamayı içerir. En iyi sonuç için tüm ailenin tetkik edilmesi gerekir. Kıl kurdu hayatta kalmak ve üremek için insan vücudunu kullanır ve hayvanlara bulaşmaz.

Kıl kurdundan kurtulmak için evde uygulanan kişisel hijyen ve bakım tedbirleri oldukça önemlidir. Bu amaçla şu ipuçlarını takip etmek faydalıdır:

Eller düzenli olarak yıkanmalıdır.

Tırnaklar kısa tutulmalı, tırnakları ısırmaktan kaçınılmalıdır.

Sıkı iç çamaşırları tercih edilmelidir.

İç çamaşırı her gün mutlaka değiştirilmelidir.

Pijamalar düzenli olarak değiştirilmelidir.

Evdeki tüm alanlar ‌her gün paspaslanmalı veya elektrik süpürgesiyle süpürülmelidir.

Tüm çarşaflar ve nevresimler günlük olarak değiştirilmeli ve ara ara sıcak suda yıkanmalıdır.

Çocuğunuz ya da kendinizde kıl kurdu enfeksiyonu düşündüren çeşitli belirti ve şikâyetler varsa bir sağlık kuruluşuna başvurarak tanı ve tedavi için yardım alabilirsiniz.