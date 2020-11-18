  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Kiev'de "Kırım ve Kırım Tatar Halkının Tarihi" kitabı tanıtıldı
Aktüel

Kiev'de "Kırım ve Kırım Tatar Halkının Tarihi" kitabı tanıtıldı

Yeniakit Publisher
2020-11-18 18:08:40 -
Kiev'de "Kırım ve Kırım Tatar Halkının Tarihi" kitabı tanıtıldı

KİEV (AA) - Ukrayna'nın başkenti Kiev'de "Kırım ve Kırım Tatar Halkının Tarihi" kitabının tanıtımı gerçekleştirildi.

Kırım Ailesi Derneğinin düzenlediği kitap tanıtımına, Kırım Tatar Milli Meclisi Başkanı Refat Çubarov, Ukrayna Devlet Başkanlığı Kırım Daimi Temsilcisi Anton Korineviç ve kitapta emeği olan pek çok kişi katıldı.

Kırım Ailesi Derneği Başkanı Anife Kurtseytova, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Rusya'nın Kırım'ı ilhakından sonra pek çok Kırım Tatarının Kiev'e gelmek zorunda kaldığını aktardı.

Kurtseytova, merkezlerinde Kırım Tatar ailelerinin çocuklarına eğitim vermeye başladıklarını belirterek, "Bu çocukların eğitimi çok önemli bir konu. Bu kitabı da eğitimde kullanmak için hazırladık." dedi.

Kitabın hem Rusça hem de Kırım Tatar Türkçesi olarak 2 dilde yayımlandığını belirten Kurtseytova, "Kitap Latin alfabesinde de basıldı, bu önemli. Çünkü Türkiye'de de pek çok Kırım Tatarı var ve onlara en kısa zamanda kitabı göndereceğiz." diye konuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Savcı Sayan duyurdu: Yeni parti kuruluyor!
Siyaset

Savcı Sayan duyurdu: Yeni parti kuruluyor!

AK Partili Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, sosyal medya hesabından Türkiye'nin birliğini ve beraberliğini savunan Kürt siyasetçilerin yen..
Paşinyan şimdi de Türkiye'yi suçladı: Azerbaycan'la savaşa hazırdık ama Türkiye...
Dünya

Paşinyan şimdi de Türkiye'yi suçladı: Azerbaycan'la savaşa hazırdık ama Türkiye...

Azerbaycan'a karşı yenilgiyi kabul eden Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, şimdi de Türkiye'yi suçladı. Paşinyan, "Azerbaycan ile savaşa h..
Türkiye görüntüleri biraz önce paylaştı! İngiliz savaş uçakları havalandı
Gündem

Türkiye görüntüleri biraz önce paylaştı! İngiliz savaş uçakları havalandı

Milli Savunma Bakanlığı, İngiltere Kraliyet Hava Kuvvetlerine ait Eurofighter Typhoon uçağı ve iki F-16 uçağının eğitim faaliyetlerine başla..
Satılık 2010 model Citröen Nemo
Satılık 2010 model Citröen Nemo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay