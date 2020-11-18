Kiev'de "Kırım ve Kırım Tatar Halkının Tarihi" kitabı tanıtıldı

KİEV (AA) - Ukrayna'nın başkenti Kiev'de "Kırım ve Kırım Tatar Halkının Tarihi" kitabının tanıtımı gerçekleştirildi.

Kırım Ailesi Derneğinin düzenlediği kitap tanıtımına, Kırım Tatar Milli Meclisi Başkanı Refat Çubarov, Ukrayna Devlet Başkanlığı Kırım Daimi Temsilcisi Anton Korineviç ve kitapta emeği olan pek çok kişi katıldı.

Kırım Ailesi Derneği Başkanı Anife Kurtseytova, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Rusya'nın Kırım'ı ilhakından sonra pek çok Kırım Tatarının Kiev'e gelmek zorunda kaldığını aktardı.

Kurtseytova, merkezlerinde Kırım Tatar ailelerinin çocuklarına eğitim vermeye başladıklarını belirterek, "Bu çocukların eğitimi çok önemli bir konu. Bu kitabı da eğitimde kullanmak için hazırladık." dedi.

Kitabın hem Rusça hem de Kırım Tatar Türkçesi olarak 2 dilde yayımlandığını belirten Kurtseytova, "Kitap Latin alfabesinde de basıldı, bu önemli. Çünkü Türkiye'de de pek çok Kırım Tatarı var ve onlara en kısa zamanda kitabı göndereceğiz." diye konuştu.