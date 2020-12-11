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Aktüel Kiev'de Azerbaycan'ın milli lideri Haydar Aliyev anıldı
Aktüel

Kiev'de Azerbaycan'ın milli lideri Haydar Aliyev anıldı

Yeniakit Publisher
2020-12-11 17:01:26 -
Kiev'de Azerbaycan'ın milli lideri Haydar Aliyev anıldı

KİEV (AA) - Ukrayna'nın başkenti Kiev'de Azerbaycan'ın milli lideri Haydar Aliyev ölüm yıldönümünde anıldı.

Azerbaycan'ın Kiev Büyükelçiliğinin Haydar Aliyev parkında düzenlediği törene Türkiye'nin Kiev Büyükelçisi Yağmur Ahmet Güldere ve Azerbaycan'ın Kiev Büyükelçisi Elmira Ahundova da katıldı.

Güldere, bundan bir ay önce Türk Dünyasının Ulu Önderi Mustafa Kemal Atatürk'ün bir büstünü Türkiye'nin Kiev Büyükelçiliğinde beraber hizmete alıp saygılarını sunduklarını, bugün ise Türk dünyasının bir başka büyük lideri Haydar Aliyev'i ölüm yıl dönümünde anmak için toplandıklarını ifade etti.

Bugünkü buluşmanın daha güçlüsünün dün Bakü'de yaşandığına dikkati çeken Güldere, "Bakü'de Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Türkiye ve Azerbaycan ordusunun kumandanlarıyla beraber tek yumruk olarak bizim el ele verdiğimizde neler yapabileceğimizi herkese gösterdiler, o tablo (Haydar Aliyev) onun da ruhunu şad etti. Buna gönülden inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Güldere, Azerbaycan ve Türkiye olarak tüm dünyada el ele verildiği sürece aşılmayacak bir zorluk olmadığına dikkati çekti.

Ahundova ise Haydar Aliyev'in Azerbaycan'ın mimarı ve kurucusu olduğunu ve kendilerine bugünkü Azerbaycan'ı miras bıraktığını belirtti.

Bakü'deki törenin Azerbaycan'ın dünyada en kudretli devletlerden birisi olduğunu gösterdiğini aktaran Ahundova, bunun Haydar Aliyev'in mirası olduğunu ifade etti.

Ahundova, dün en gurur verici tablonun Erdoğan'ın Bakü'de bulunarak sarsılmaz Azerbaycan-Türkiye dostluğunun tüm dünyaya gösterilmesi olduğunu kaydetti.

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