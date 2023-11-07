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Ekonomi Kıdem tazminatınızı için çarpıcı anket! 3 çalışandan 1'i hakkının farkında değil
Ekonomi

Kıdem tazminatınızı için çarpıcı anket! 3 çalışandan 1'i hakkının farkında değil

Yeniakit Publisher
2023-11-07 14:26:00 - 2023-11-07 14:26:57
Kıdem tazminatınızı için çarpıcı anket! 3 çalışandan 1'i hakkının farkında değil

Çalışanlar yüzde 71’i kıdem tazminatı hak ediş şartlarını bildiğini, geri kalan yüzde 29’luk kesim ise kıdem tazminatı hak ediş şartlarını bilmediklerini belirtti.

İşveren markalar ile çalışan adaylarını bir araya getirerek istihdama katkı sunan Eleman.net; belirli bir iş yerinde çalışılan süre boyunca oluşan kıdemin karşılığı olarak alınan kıdem tazminatı üzerine bir anket gerçekleştirdi. İş arayanlar ve çalışanların katılımıyla gerçekleşen ankette “Kıdem tazminatı hak ediş şartlarını biliyor musunuz?”, “Bugüne kadar çalıştığınız herhangi bir şirketten kıdem tazminatı aldınız mı?”, “Kıdem tazminatının kaldırılması iş güvencesini olumsuz etkiler mi?” ve “Sizce kıdem tazminatının kaldırılması çalışan sirkülasyonunu artırır mı?” soruları yöneltilirken, farklı meslek gruplarından binlerce kişi oy kullandı. Anket, çalışanların kıdem tazminatını bir iş güvencesi olarak gördüğünü ortaya koydu.

Kıdem tazminatı alamayanlar ağırlıkta

“Kıdem tazminatı hak ediş şartlarını biliyor musunuz?” sorusunu cevaplayan bireylerin yüzde 71’i kıdem tazminatı hak ediş şartlarını bildiğini, geri kalan yüzde 29’luk kesim ise kıdem tazminatı hak ediş şartlarını bilmediklerini belirtti. “Bugüne kadar çalıştığınız herhangi bir şirketten kıdem tazminatı aldınız mı?” sorusuna ise katılımcıların yüzde 44’ü ‘Aldım’ cevabını verirken, yüzde 56’sı ise bugüne kadar hiç kıdem tazminatı almadığını ifade etti.

İş güvencesine olumlu etkisi var

Çalışanların en az bir yıl süre ile aynı işyerinde çalışmaları sonucu almaya hak kazandıkları kıdem tazminatı çalışılan yıl sayısı kadar artarken, çalışanlar da bu tazminatı bir iş güvencesi olarak görüyor. “Kıdem tazminatının kaldırılması iş güvencesini olumsuz etkiler mi?” sorusuna katılımcıların yüzde 82’si tazminatın kaldırılmasının iş güvencesini olumsuz etkileyeceği yönünde cevap verirken yüzde 18’lik kesim ise ‘Etkilemez’ cevabını verdi.

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