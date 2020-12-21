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Ekonomi Kıdem tazminatı ne kadar oldu? Kıdem tazminatı alabilir miyim?
Ekonomi

Kıdem tazminatı ne kadar oldu? Kıdem tazminatı alabilir miyim?

Kıdem tazminatı her çalışan tarafından sorgulanmakta. Kıdem tazminatı her çalışan almayı hak edemez. Kıdem tazminatı almak için bir takım şartları taşıyor olmak gerekir. Peki kıdem tazminatı nasıl alınır? Kıdem tazminatı ne kadar? Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?

Yeniakit Publisher
2020-12-21 13:05:00 -
Kıdem tazminatı ne kadar oldu? Kıdem tazminatı alabilir miyim?

Kıdem tazminatı nedir, nasıl alınır, şartları neler? İş Kanunu’nda belirtildiği üzere, en az 1 yıl süre ile aynı iş yerinde çalışmış olan çalışanın, aşağıda saydığımız hallerin herhangi birine dayanarak işten çıkması halinde, işveren tarafından çalışana ödenecek tazminata kıdem tazminatı olarak adlandırılır.

Kıdem tazminatı alma şartları nelerdir?

İşverenin, kanunda belirtilen haklı nedenlerin hiçbirine dayanmadan çalışanı işten çıkartması.

İş sözleşmesine konu olan işin, çalışanın sağlığını ya da yaşam şeklini tehlikeye sokması.

İşveren ya da birlikte çalışmak zorunda olduğu başka bir çalışanın taşıdığı bulaşıcı hastalığa yakalanması.

İşverenin; iş sözleşmesinin imzalanması sırasındaçalışana işin nitelikleri ile ilgili yanlış bilgi vermesi.

Çalışana veya çalışanın aile fertlerinden herhangi birine işveren tarafından hakaret edilmesi, onur kırıcı ithamlarda ya da cinsel tacizde bulunulması.

İşverenin, çalışandan yasadışı bir iş yapmasını istemesi.

Çalışanın başka bir çalışan tarafından cinsel tacize uğradıktan sonra bu durumu işverene bildirmesine rağmen işveren herhangi bir önlem almaması.

İş yerinde bir haftadan daha uzun süre ile işin durmasına neden olacak bir durumun oluşması.

Kadın çalışanın, evlendikten sonraki 1 yıl içerisinde işten ayrılmak istemesi.

Erkek çalışanın askerlik görevini yerine getirmek için silah altına alınması.

Emekliliğe hak kazanılması.

Malullük durumunun oluşması.

Çalışanın ölmesi.

Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?

Kıdem Tazminatı Hesaplama İşlemi

Çalışanın çalıştığı toplam süre belirlenir.

Çalışanın çalıştığı toplam yıl sayısı ile aldığı son brüt ücret (yol, yemek ve diğer yan ödemelerle birlikte) çarpılır.

Tam yıl sürenin dışında kalan sürenin toplam gün sayısı belirlenir ve günlük brüt ücretle çarpılır.

Ortaya çıkan tutardan %0,759 oranında damga vergisi kesilir ve geriye kalan tutar, kıdem tazminatı tutarını gösterir ve çalışana bu tutar ödenir.

Kıdem tazminatı ne kadar?

Tabi işin bir de kıdem tazminatı boyutu var. Bu yılın sonunda emekli olup tazminat alacaklar ile gelecek yılın başında emekli olup kıdem tazminatı alacaklar arasında fark olacak. Malum, kıdem tazminatı tutarı ocak-temmuz ve temmuz-aralık olmak üzere senede iki kere değişiyor. Bu yılın ocak-temmuz döneminde uygulanan tazminat tavanı 6.730 lira iken temmuz-aralık dönemindeki tazminat tavanı 7.117 lira oldu. Bu durumda, 2020’nin sonuna kadar emekli olacakların kıdem tazminatı 7.117 lira üzerinden hesaplanacak. Ancak 2021’in ocak ayında kıdem tazminatı yeniden belirlenip, artacağına göre gelecek yılın başında emekli olacakların tazminatları yeni ve yüksek tavan üzerinden hesaplanacak.

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